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Бывший нардеп Залищук стала советником главы «Нафтогаза»

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Бывший нардеп Залищук стала советником главы «Нафтогаза»

Советником главы правления НАК «Нафтогаз Украины» стала Светлана Залищук.

Как сообщается в пресс-релизе НАК, Залищук будет координировать взаимодействие группы с международными партнерами, в частности, должностными лицами стран G7, а также выполнять представительствую функцию высокого уровня. Одним из ее приоритетов станет противодействие «Северному потоку-2».

«Сегодня мы работаем над несколькими сценариями остановки „Северного потока-2“. Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти, четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, понимающими опасность российской трубы для всей Европы», — отметила она.

В пресс-службе напомнили, что Залищук работала внешнеполитическим советником премьер-министра и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции. Была народным депутатом Украины VIII созыва, возглавляла подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции. Также была членом украинских делегаций в ПАСЕ и парламентском комитете ассоциации с Европейским Союзом.

Ранее советником главы «Нафтогаза» был назначен экс-генеральный директор украинского подразделения международного агентства в сфере стратегических коммуникаций PBN Hill+Knowlton Strategies Мирон Василик, который займется вопросами расширения сотрудничества с международными организациями.

Кроме того, руководителем направления взаимодействия с органами государственной власти (GR-коммуникации) стал Роман Супрун, имеющий опыт работы в ведущих консалтинговых компаниях и проектах, специализирующихся на GR и лоббировании. В частности, сопровождал в Верховной Раде процесс анбандлинга «Нафтогаза».

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«Нафтогаз» также подтвердил завершение работы в компании Алены Осмоловской (GR-директор), а также советников главы правления Елены Зеркаль (связи со стейкхолдерами) и Вадима Гламаздина (представление интересов в США).

Как сообщалось, с 29 апреля 2021 года на должность главы правления НАК «Нафтогаз Украины» вместо Андрея Коболева назначен Юрий Витренко.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Нафтогаз України, Светлана Залищук
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