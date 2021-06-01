Для граждан ЕС разработают специальное приложение, похожее на украинскую «Дию»

Брюссель решил ввести приложение — «цифровой кошелек» — для граждан стран — членов Евросоюза с целью получения ими безопасного доступа к ряду частных и государственных услуг в интернете с помощью единого сетевого идентификатора. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times.
Европейское приложение будет надежно хранить платежные данные и пароли и позволит пользователям входить на сайты местных органов власти или оплачивать счета за коммунальные услуги, используя «единое удостоверение личности», заявили эксперты, связанные с реализацией таких планов. В подобном электронном кошельке, доступ к которому можно будет получить с помощью, в частности, сканирования отпечатков пальцев или сетчатки глаза, будут храниться и официальные документы, такие как водительские права.
По словам участников проекта, использование приложения не является обязательным, но граждане, которые решат зарегистрироваться, получат «выгоду от сверхзащищенной цифровой экосистемы и большей гибкости», идеально подходящей для жизни после пандемии.
Новый идентификатор «станет цифровым двойником» европейца, отметил ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Как ожидается, нововведение заработает в полную силу примерно через год. Цифровой кошелек станет «простым, безопасны, защитит людей в сети», — сказал один из экспертов. «У пользователей появится также возможность решать, какую информацию они хотят предоставить, в то время как Google и другие технологические гиганты лишают этого», — добавил он.
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