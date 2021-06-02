Лукашенко разрешил представителям непризнанной ЛНР допросить задержанного Протасевича

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на запрос «Генпрокуратуры» так называемой Луганской народной республики (ЛНР) и разрешил им посетить задержанного блогера Романа Протасевича.
«В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям, на что я сказал президенту Путину, ... что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них [у представителей ЛНР] будут вопросы к ним [Протасевичу и задержанной россиянке Софии Сапеге], — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей убивали они там, на Донбассе», — сказал он в ходе совещания по вопросам белорусско-российского сотрудничества. Соответствующие кадры были показаны на телеканале «Беларусь-1».
Ранее «Генеральная прокуратура» непризнанной ЛНР обратилась к Беларуси с просьбой предоставить задержанного в этой стране блогера Романа Протасевича для проведения следственного эксперимента. В отношении Протасевича возбуждено дело по подозрению в том, что он якобы в 2014 году добровольно вступил в батальон «Азов», запрещенный в ЛНР, после чего, в период с лета 2014 года по зиму 2015 года, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона, принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса.
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