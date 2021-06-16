В непризнанной ЛНР уверяют, что допросили Протасевича в Беларуси

Следственные органы так называемой ЛНР уверяют, что они допросили белорусского журналиста Романом Протасевичем, против которого в Луганске возбудили дело за участие в войне на востоке Украины.

«Полученные признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела», — заявил один из главарей «ЛНР» Сергей Горенко, которого цитирует подконтрольное боевикам агентство.

Горенко уверяет, что «удалось получить достаточные неопровержимые доказательства» причастности Протасевича к участию полка «Азов» и «зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны».

Ранее участие Протасевича в войне на Донбассе комментировал Андрей Белецкий — основатель батальона «Азов». Он уверял, что оппозиционер присоединился к его подразделению в роли журналиста.