Непризнанная ЛНР контактирует с Минском по делу Протасевича

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики и Беларуси поддерживают контакты в связи со следственными действиями по делу экс-главреда белорусского Telegram-канала Романа Протасевича. Об этом заявил глава «республики» Леонид Пасечник, передает подконтрольный сепаратистам Луганский информационный центр.

«Насколько я знаю, контакты были», — сказал Пасечник.

По словам главы «республики», следователи ЛНР должны были поехать в Беларусь для допроса Протасевича.

27 мая в ЛНР в отношении Протасевича завели уголовное дело. По данным Генпрокуратуры «республики», с лета 2014 по зиму 2015 года Протасевич был участником батальона «Азов». В прокуратуре говорили, что Протасевич был заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты и якобы совершил ряд особо тяжких преступлений. Его также обвиняют в совершении геноцида.

Бывший командир «Азова» Александр Билецкий подтвердил, что Протасевич вместе с «Азовом» и другими военными частями боролся против оккупации Украины. По словам Билецкого, Протасевич был ранен в Широкино. «Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», — сказал бывший командир «Азова».

1 июня Генпрокуратура ЛНР попросила Минск предоставить Протасевича для следственного эксперимента.

Тогда же президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что следователи из Донбасса могут приехать и опросить Протасевича.

Протасевич находится в белорусском СИЗО после того, как его задержали в аэропорту Минска 23 мая. Он летел на самолете авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс, однако из-за сообщения о минировании самолет сел в Минске. Белорусские силовики задержали Протасевича. Против него в Беларуси были возбуждены три уголовных дела, связанных с массовыми беспорядками.