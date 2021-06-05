Украинец пытался отправить в посылках в Катар и ОАЭ 12 кг янтаря

Украинские пограничники разоблачили схему незаконного вывоза янтаря из Украины в ОАЭ и Катара.

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы, украинец пытался в двух посылках отправить в Катар и ОАЭ 12 кг янтаря. «Вес некоторых камней составлял до 1,5 кг», — отмечается в сообщении.

Сотрудники таможни составили протоколы о нарушении таможенных правил. Камни изъяты. Их стоимость будет установлена дополнительно.

Как отмечается, в прошлом году украинские пограничники предотвратили незаконный вывоз через границу почти 600 кг янтаря, а в первом квартале 2021 — более 110 кг.