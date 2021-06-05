Путин предложил США смириться с существованием России

Россия была, есть и будет, как и США, и с этим надо смириться, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Не мы загнали российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня. Не мы это сделали. Ведь мы не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям... Этих шагов достаточно», — сказал Путин на встрече с главами международных информагентств.
«Мы что ли вводили санкции против США? Это же США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет. Как есть и будут США, которые играют важную роль в мире. Очень бы хотелось, чтобы они играли стабилизирующую роль», — добавил он.
Путин добавил, что рассчитывает, что его встреча с лидером США Джо Байденом 16 июня в Женеве пройдет в конструктивном ключе.
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