В Беларуси будут сажать за выплату зарплаты «в конвертах»

Власти Беларуси ввели уголовную ответственность за выплату зарплаты «в конвертах» без перечисления налогов и взносов в фонды пенсионного и социального страхования. Новая правовая норма содержится в законе «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», который был подписан президентом Беларуси Александром Лукашенко и опубликован во вторник на официальном портале правовой информации страны.

В Комитете государственного контроля (КГК) Беларуси, по инициативе которого была ведена новая норма, сообщили агентству БелТА, что законом вводится уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей агента по перечислению налогов, сборов и уклонение от уплаты страховых взносов. Изменения вступают в силу 19 июня 2021 года.

«Ужесточение ответственности нанимателей за выплату зарплаты в конверте инициировано Комитетом госконтроля и обусловлено недостаточностью существующих мер административного воздействия в борьбе с этим негативным явлением. Выплачивая зарплату без отражения в учете, наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работникам (начиная от отсутствия у них гарантий получения оговоренного заработка и заканчивая несправедливым размером будущей пенсии, лишением других социальных выплат)», — цитирует БелТА сообщение пресс-службы КГК.

В комитете отметили, что уголовная ответственность предусмотрена лишь за умышленные действия, связанные с неуплатой страховых взносов и неперечислением налогов и сборов. Наказание предусмотрено только в случае, если сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер: для налогов, сборов — 1 тыс. базовых величин, для страховых взносов — 2,5 тыс. базовых величин платы труда. В настоящее время это составляет 29 тыс. белорусских рублей ($11,5 тыс.) и 72,5 тыс. белорусских рублей ($28,7 тыс.) соответственно.

Кроме того, для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов обязательно должен быть доказан факт того, что они не были начислены умышленно. Должностные лица организаций, которые не скрывают заработную плату сотрудников, начисляют страховые взносы, но не перечисляют их в фонд социальной защиты населения (например, в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете), будут нести административную ответственность.