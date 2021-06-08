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Опрос КМИС: в Раду могут пройти сразу 9 партий

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Опрос КМИС: в Раду могут пройти сразу 9 партий

Партии «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь» имеют примерно одинаковую поддержку и лидировали бы на парламентских выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 27 мая- 1 июня.

По данным исследования, сразу три партии имеют поддержку в пределах статистической погрешности, поэтому формально сложно однозначно определить, какая политическая сила возглавляет рейтинг. Так, три партии, которые имеют примерно одинаковую поддержку и лидируют на выборах.

Этими партиями являются «Слуга народа» (15,3% всех респондентов и 17,7% среди тех, кто определился), «Евросолидарность» (соответственно, 13,3% и 15,4%) и «ОПЗЖ» (12 8% и 14,7%). Приближена к лидерам партия «Батькивщина» с показателями 12,1% и 13,9%.

Кроме этих политических сил, набирают не менее 5% такие партии, как «Сила и честь» (соответственно, 6,9% и 8%), «Украинская стратегия Гройсмана» (5,1% и 5,8%) и Радикальная партия Ляшко (4,4% и 5%). Минимально отстают от проходного барьера партии «Наши» (4% и 4,6%) и «Партия Шария» (3,9% и 4,5%). Другие партии имеют низкую поддержку.

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Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров) с квотным отбором опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Верховная Рада, опрос
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