Лавров заявил, что США утаивают факты по делу MH17

Вашингтон якобы утаивает факты колоссальной важности по делу о крушении Boeing на Донбассе, отказываясь предоставить спутниковые снимки июля 2014 года. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Они до сих пор упрямо, категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014, когда произошла катастрофа с малайзийским Boeing. На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет, для суда вопрос закрыт», — сказал чиновник, которого цитируют российские СМИ.
«То есть колоссальной важности факты утаиваются», — заявил министр.
Пассажирский самолет Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава боевиков так называемой Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они занимались доставкой зенитной установки «Бук» в Украину с территории РФ.
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