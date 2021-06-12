Трамп пообещал написать «книгу всех книг»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что работает над книгой, сообщает Business Insider.
«Когда придет время, вы увидите книгу всех книг», — объявил он.
Бывший американский лидер признался, что пишет «как сумасшедший». Однако сейчас, по словам Трампа, он работает «над гораздо более важным проектом». О чем идет речь, экс-президент говорить не стал.
В январе Трампа заблокировали в социальных сетях, в том числе в Twitter и Facebook. Бан связан со штурмом здания Капитолия сторонниками экс-главы государства. Демократическая партия США и руководство соцсетей обвинили Трампа в подстрекательстве к беспорядкам.
В мае экс-президент запустил свой сайт From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Дж. Трампа»).
Трамп говорил, что провел «прекрасные четыре года» на посту президента, и не исключал, что будет баллотироваться вновь в 2024 году.
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