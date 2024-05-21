Аграрії звернулися до влади України щодо підтримки "економічного бронювання"

Українська зернова асоціація (УЗА) звернулася до президента України, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради з підтримкою ініціативи так званого "економічного бронювання" задля збереження функціонування економіки країни та бронювання висококваліфікованих працівників, без яких неможлива подальша діяльність підприємств.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби асоціації.

"Робота підприємств аграрного сектору можлива виключно за умов мінімальної впевненості, що будуть кваліфіковані працівники та керівники, які щоденно працюють та організовують роботу підприємств. Адже працюючий аграрний сектор – це десятки мільярдів доларів надходжень до державного і місцевих бюджетів, які дуже потрібні країні для забезпечення сил оборони", - зазначають в УЗА.

В асоціації наголошують, що робота агропромислових підприємств неможлива без наявності кваліфікованого персоналу з вузькою спеціальністю, знанням технологій, машин та механізмів, задіяних у виробництві, а також наявності всіх допусків для дотримання техніки безпеки праці, на підготовку якого потрібен час та досвід.

"Ми переконані, що для вирішення питання збереження висококваліфікованих працівників, а відтак збереження функціонування підприємств, потрібен додатковий механізм бронювання військовозобов’язаних – так зване "економічне бронювання"", - заявляють аграрії.

Суть механізму "економічного бронювання" полягає в тому, що він забезпечить збереження критичної кількості працівників на підприємствах, що додає передбачуваність для бізнесу та гарантує його роботу, навіть за умови посилення мобілізаційних заходів.

Згідно з повідомленням УЗА, такий механізм дозволить забезпечити подальше безперебійне функціонування аграрних підприємств, дасть можливість планувати виробничі цикли, а значить – зберегти надходження до державного бюджету податків, за рахунок яких буде змога фінансувати Сили Оборони України.

"Аграрна галузь розуміє і усвідомлює потребу українського війська у людях, і підтримує укомплектування Збройних сил України, як основного пріоритету державної політики в умовах війни", - заявляють у пресслужбі УЗА.

Проте, як зауважують аграрії, мобілізація ключових висококваліфікованих співробітників загрожує діяльності галузі, оскільки важко оперативно знайти заміну фахівцям в умовах війни, а враховуючи кадровий дефіцит, часто знайти відповідного фахівця неможливо.

"Дуже сподіваємося на врахування думки зернової галузі, підприємства якої, не зважаючи ні на що, продовжують інвестувати в операційну діяльність, обладнання, науково-дослідницьку роботу в полі, сплачують податки до державного бюджету та дуже залежать від стабільного забезпечення виробничого процесу кваліфікованими кадрами протягом усього календарного року", - підсумували в УЗА.