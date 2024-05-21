МКІП: Від мобілізації заброньовано менш ніж 42% працівників культури

У сфері культури налічується 3076 військовозобов'язаних з 74 державних, національних закладів – з них заброньовано 1241 особа, що складає менш ніж 42%. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

«Ми хотіли би, щоб у суспільства сформувалося чітке ставлення до того, що ми хочемо і мусимо зберегти сталість сфери культури, сталість закладів культури. А культура – це люди. Тому для збереження галузі ми маємо бронювати професіоналів», – наголосив він.

Виконувач обов’язків міністра наголосив, що з початку повномасштабної війни жодних нововведень щодо бронювання людей зі сфери культури та медіа не було. За його словами, усе, що зроблено під час війни в частині рішень щодо бронювання, було винятково у відповідності до чинного законодавства.

«Нічого на третьому році війни ми не змінювали, ніяких порушень ми не допускали і не могли допустити. Ми діємо в рамках закону про воєнний стан, у рамках постанови Кабміну, ухваленої у 2023 році, про затвердження порядку бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану (постанови №76 від 27 січня 2023 року – «Главком»). Вона визначає чіткі критерії, якими ми керуємося. Спочатку ухвалюємо рішення про важливість того чи іншого закладу культури. Бронюється функція, діяльність як така. Відповідно, якась конкретна людина є виконавцем цієї важливої роботи. Певний заклад звертається до нас: «просимо визнати нас таким, що підпадає під термін критичності…», – роз’яснив він.

Карандєєв розповів, що нещодавно повернувся із Запоріжжя, де відвідав артистів цирку, що постраждали від падіння з висоти під час номеру на цирковій арені. Він зауважив, що для нього був неприйнятним той хейт, який здійнявся навколо бронювання циркових артистів, і додав, що з великою повагою ставиться до усіх професій.

«Ми ставимося до можливості бронювання як до можливості зберегти інституційну сталість і діяльність таких закладів. Заклади – це не стіни, а люди. У сфері культури є багато напрямків діяльності, які не можна замістити одразу. Бо фахівці навчаються, готуються роками. Це виконавські, мистецькі спеціальності: музиканти, танцівники, хореографи. У цих людей держава вклала величезні кошти, вони є цінністю. Це наш капітал. І варто їх зберегти. За законодавством, ми маємо право забронювати до 50% військовозобов'язаних», – зазначив в.о. міністра.

Карандєєв повідомив, що для здійснення бронювання пропозиція надається до Генштабу, після чого інформація йде в Мінекономіки. Особа отримує бронь на шість місяців, після чого процес повторюється.

«І якщо хтось з числа військовозобов'язаних незаброньованих мобілізувався, то наступні 50% будуть вираховувати з тих, хто залишився, не з першої хвилі заброньованих. Більше того, не тільки самі народні артисти, заслужені діячі мистецтв можуть бути заброньовані. Потрібні (закладам культури – «Главком») декоратори, до прикладу. А це можуть бути чоловіки і не завжди старшого віку, люди віку військовозобов’язаних», – зауважив він.

Виконувач обов’язків міністра наголосив, що Міністерство культури та інформаційної політики формує і верифікує список, який надають заклади культури, перевіряють Генштаб та Мінекономіки. Він додав, що завданням є не забронювати конкретну людину, а забезпечити сталість роботи закладу, де ця людина працює.