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У Міноборони запевняють, що застосунок "Резерв+" є цілком захищеним

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Мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів є повністю безпечним для українців у контексті захищеності їхніх даних. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

На запитання щодо захищеності даних військовозобов’язаних у мобільному застосунку, який запустили 17 травня, заступниця міністра заявила, що безпека даних українців є пріоритетним завданням.

"Ми констатуємо, що застосунок не несе жодних безпекових ризиків для даних українців. Сам застосунок захищається найкращими командами, які ми змогли завдяки проактивній позиції залучити до такого захисту", – сказала Черногоренко.

Вона наголосила, що застосунок повністю безпечний для громадян. Також Черногоренко розповіла, що оборонне відомство отримало всі необхідні дозволи на рівні держави й офіційно підтвердило, що Резерв+ є повністю безпечним.

Черногоренко, Резерв+
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