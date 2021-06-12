Коронавирус и BLM – в США назвали лауреатов Пулитцеровской премии 2021 года

В Нью-Йорке 11 июня объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2021 года. Победителем в одной из наиболее престижных номинаций — «Служение обществу» — стала газета The New York Times.

Сотрудники отдела репортажей издания получили награды за материалы о пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, один из авторов NYT Уэсли Моррис стал лауреатом премии в номинации «Критика» за свои статьи, посвященные расовому неравенству.

В номинации «Новостная журналистика» победу одержала газета Star Tribune из Миннеаполиса, где в мае прошлого года после задержания полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд и где начались акции протеста движения BLM, позже распространившиеся по всей стране и за ее пределы.

Мэтт Рошело, Вернал Коулман, Лаура Кримальди, Эван Аллен и Брендан Маккарти из Boston Globe стали лауреатами в номинации «Журналистские расследования». За освещение местных новостей награду получила флоридская газета The Tampa Bay Times, публиковавшая в 2020 году материалы о злоупотреблениях полиции в округе Паско.

Портал BuzzFeed стал обладателем премии за серию материалов, посвященных политике властей КНР в отношении уйгуров в китайской автономии Синьцзян. В категории «Разъяснительные репортажи» награда досталась Reuters и The Atlantic за исследования о вердиктах федерального суда США и о коронавирусе.

Награды вручались в 15 журналистских категориях и семи категориях из сферы искусства. Лучшей художественной книгой признан роман «Ночной сторож» Луизы Эрдрих, посвященной борьбе выселяемых со своих земель американских индейцев в 1950-х годах.

В номинации «Лучшая документальная» книга победу присудили Дэвиду Цуккино за произведение «Ложь Вилминтона», посвященное истории движения превосходства белой расы в США в конце XIX и начале XX веков.

В прошлом году Пулитцеровской премии были удостоены восемь материалов The New York Times, которые, в том числе, были посвящены вмешательству России в дела других стран.