Коронавирус и BLM – в США назвали лауреатов Пулитцеровской премии 2021 года

В Нью-Йорке 11 июня объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2021 года. Победителем в одной из наиболее престижных номинаций — «Служение обществу» — стала газета The New York Times.
Сотрудники отдела репортажей издания получили награды за материалы о пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, один из авторов NYT Уэсли Моррис стал лауреатом премии в номинации «Критика» за свои статьи, посвященные расовому неравенству.
В номинации «Новостная журналистика» победу одержала газета Star Tribune из Миннеаполиса, где в мае прошлого года после задержания полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд и где начались акции протеста движения BLM, позже распространившиеся по всей стране и за ее пределы.
Мэтт Рошело, Вернал Коулман, Лаура Кримальди, Эван Аллен и Брендан Маккарти из Boston Globe стали лауреатами в номинации «Журналистские расследования». За освещение местных новостей награду получила флоридская газета The Tampa Bay Times, публиковавшая в 2020 году материалы о злоупотреблениях полиции в округе Паско.
Портал BuzzFeed стал обладателем премии за серию материалов, посвященных политике властей КНР в отношении уйгуров в китайской автономии Синьцзян. В категории «Разъяснительные репортажи» награда досталась Reuters и The Atlantic за исследования о вердиктах федерального суда США и о коронавирусе.
Награды вручались в 15 журналистских категориях и семи категориях из сферы искусства. Лучшей художественной книгой признан роман «Ночной сторож» Луизы Эрдрих, посвященной борьбе выселяемых со своих земель американских индейцев в 1950-х годах.
В номинации «Лучшая документальная» книга победу присудили Дэвиду Цуккино за произведение «Ложь Вилминтона», посвященное истории движения превосходства белой расы в США в конце XIX и начале XX веков.
В прошлом году Пулитцеровской премии были удостоены восемь материалов The New York Times, которые, в том числе, были посвящены вмешательству России в дела других стран.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016