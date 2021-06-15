Гетманцев знает, где взять для бюджета дополнительных 100 млрд гривен

Глава парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция «Слуга народа») предлагает формировать доходную часть бюджетов 2022-2024 гг. в том числе за счет средств, полученных от детенизации подакцизных товаров, расчетных операций, от борьбы с контрабандой.
«Откуда взять деньги? От детенизации нелегальной торговли водкой, табаком, топливом (то есть подакцизная группа товаров). Это контрабанда, это детенизация торговли в целом. Мы, если с вами проведем эту работу, у нас будет достаточно денег, чтобы решить социальные проблемы», — сказал Гетманцев агентству «Интерфакс-Украина» в Киеве во вторник.
Он сообщил, что внес соответствующие предложения в разработанную Кабинетом министров Украины бюджетную декларацию на 2022-2024 гг., которые касаются, в том числе, и источников дополнительного наполнения госбюджета.
«Предложил предусмотреть при формировании доходной части бюджета следующих лет средства от детенизации на рынках подакцизных товаров (табак, алкоголь, горюче-смазочные материалы) в сумме не менее 40 млрд грн в год; средства от детенизации расчетных операций в сумме не менее 5 млрд грн в год с постепенным увеличением поступлений ежегодно; средства от борьбы с контрабандой не менее 50 млрд грн в год за счет работы созданного Бюро экономической безопасности», — написал Гетманцев в «Фейсбуке».
Народный депутат подчеркнул, что бюджетная декларация определяет стратегию развития страны на три ближайших года и «очень плохо, что мы не уделяем надлежащего внимания этому документу».
При этом глава комитета отметил, что Верховная Рада примет бюджетную декларацию на 2022-2024 гг., как и требует закон, до середины июля.
«До 15 июля мы должны ее рассмотреть и принять в целом», — сказал Гетманцев.
Как сообщалось, Кабинет министров утвердил Бюджетную декларацию на 2022-2024 гг. на внеочередном заседании 31 мая.
Согласно календарному плану работы парламента пятая сессия Верховной Рады девятого созыва завершается 23 июля, а последнее пленарная неделя пройдёт 13-16 июля.
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