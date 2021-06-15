Украина вошла в «зеленую» зону по коронавирусу согласно критериям ЕС

Украина по состоянию на 14 июня по показателям заболеваемости COVID-19 вошла в «зеленую» зону по критериям ЕС, сообщается в Телеграм-канале «Коронавирус-инфо».

Согласно сообщению, страна достигла самых низких значений заболеваемости за последний год, в частности зафиксирован показатель 74,71 случая COVID-19 на 100 тыс. населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тыс. населения.

Как сообщалось, на минувшей неделе все регионы Украины перешли в «зеленую» зону эпидопасности COVID-19 согласно требованиям украинского законодательства.