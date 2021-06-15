В ЕС назвали главных торговых партнеров

В первую тройку экспортеров в ЕС в этом году (с января по апрель) вошли Китай (€139,4 млрд), США (€71,4 млрд) и Россия (€42,5 млрд). Об этом во вторник сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Самыми крупными импортерами продукции Евросоюза за тот же временной отрезок стали США (€125,4 млрд), Великобритания (€87,9 млрд) и Китай (€73,9 млрд).

Общий объем товарного экспорта стран ЕС в апреле 2021 года составил 179 млрд евро: это на 43,4% больше, чем в апреле 2020 года. Специалисты Евростата объясняют это постепенным смягчением антикоронавирусных ограничений в европейских странах. Суммарный объем товарного импорта увеличился на 32,8% - со €125 млрд до 166 млрд.

Лидерами среди стран ЕС по объему товарного экспорта за первые четыре месяца 2021 года стали Германия (€446,8 млрд), Нидерланды (€218,3 млрд) и Италия (€161,5 млрд), а последними по этому показателю оказались Люксембург (€4,4 млрд), Кипр и Мальта (по €0,8 млрд).