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Российский рэпер Morgenshtern подал иск в суд Киева против СБУ

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Российский рэпер Morgenshtern подал иск в суд Киева против СБУ

Российский музыкант Алишер Валеев (псевдоним — Morgenshtern) оспаривает в Окружном административном суде Киева действия Службы безопасности Украины, которые привели к решению о внесении его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины относительно внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску», — говорится в сообщении пресс-службы Окружного админсуда Киева.

Отмечается, что, в частности, истец просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращения в Министерство культуры и информационной политики Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Также Моргенштерн просит признать противоправным и отменить приказ Минкультуры Украины, об обновлении соответствующего перечня, на основании обращения СБУ и его обнародование на официальном веб-сайте, который дополнен им.

«Кроме того, Morgenshtern просит ОАСК истребовать у СБУ постановление о запрете ему въезда в Украину», — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в апреле 2021 года Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло российского музыканта Morgenshtern в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

СБУ, ОАСК, Morgenshtern
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Четверг, 17 июня 2021
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