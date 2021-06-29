Зеленский внес в Раду проект закона о большом государственном гербе

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о большом государственном гербе Украины.

Соответствующий проект закона №5712 вместе с представлением Зеленского, а также рядом дополнений и пояснительной запиской обнародованы на сайте парламента во вторник.

"Государственный Герб Украины является государственным символом Украины, главным элементом которого является знак Княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой; над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента; щит держат: с левой стороны - лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского) под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованным листьями пурпурно-золотого цвета", - говорится в проекте закона.

В нем уточняется, что изображение льва и воина-казака выполнены золотым цветом с элементами пурпурного.

Согласно проекту закона, большой государственный герб Украины обязательно воспроизводится на официальных символах президента Украины, большой государственной печати Украины, печатях президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов, фасаде здания резиденции президента Украины в Киеве, а также на фасадах зданий Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов, зале заседаний парламента, а также на денежных знаках Украины по решению Национального банка.

"Изображение большого государственного герба Украины может использоваться физическими и юридическими лицами с соблюдением требований, установленных законом", - подчеркивается в документе.

В нем также отмечается, что большой государственный герб Украины не может использоваться как собственная символика органов государственной власти, территориальных общин сел, поселков, городов, символика районов и областей и/или элемент такой символики, кроме случаев, предусмотренных частью первой настоящей статьи.

"Запрещается воспроизведение изображения большого государственного герба Украины в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц; использование или имитирование изображения большого государственного герба Украины в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины; использование изображения большого государственного герба Украины в перевернутом виде или другим способом, выражающий надругательство и пренебрежение к нему; размещения на картинке большого государственного герба Украины надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания", - уточняется в законопроекте.

В пояснительной записке подчеркивается, что законопроект был разработан в соответствии с требованиями Конституции Украины с целью законодательного урегулирования вопросов описания, порядка использования и правовой защиты большого государственного герба Украины.

Как сообщает сайт Верховной Рады, в данный момент законопроект передан на рассмотрение в профильный комитет.

В Украине четыре раза объявляли конкурс на эскиз большого герба - в 1991, 2001, 2007 и 2020 годах. 19 ноября 2020 победителем из 112 проектов-эскизов был назван эскиз Алексея Кохана. Художник был соавтором и малого герба, утвержденного в Конституции 1996 года. В эскизе-победителе последнего конкура щитодержатели в гербе - коронованный лев (слева) и архангел Михаил (справа), а в навершии над шитом с тризубцем – хоругвь с казаком, вооруженным мушкетом.

В настоящее время утвержден лишь малый герб страны (трезубец). С 1996 года правительство проводило конкурс на лучший эскиз большого государственного герба и лучший текст гимна. Летом 2000 года правительство утвердило проект большого государственного герба Украины и текст государственного гимна Украины. Проект герба Украины представлял собой изображение на синем щите золотистого знака княжества Владимира Великого (малый государственный герб Украины - трезубец). По бокам щита изображены щитодержатели, справа - казак с мушкетом (герб Войска Запорожского), слева - коронованный лев (герб Галицко-Волынского государства). Над щитом - княжеский венец, а под щитом - переплетенные с гроздью красной калины золотые колосья пшеницы и сине-желтая лента. Однако до утверждения проекта законодательно дело так и не дошло.

Согласно ст.20 Конституции Украины (1996 г.) "главным элементом большого государственного герба Украины является знак княжеской державы Владимира Великого (малый государственный герб Украины). Большой государственный герб устанавливается с учетом малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского законом, который принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины".