Зарплаты украинцев падают второй месяц подряд

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятия, учреждения и организации в Украине в мае 2021 года составила 13 499 гривен.

Показатель на 44 гривны меньше, чем апрельский, сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

Данные статистического ведомства свидетельствуют, что зарплаты в Украине падают второй месяц подряд. В апреле они сократились на 69 гривен.

За последний год (в сравнении с маем 2020 года) зарплата выросла на 28,1%, а реальная зарплата с учетом инфляции за год выросла на 16,8%.

Самая высокая начисленная зарплата в мае текущего года была в Киеве и составила 19 287 гривен, а самая низкая в Волынской области — 10 890 гривен.

Самыми высокооплачиваемыми согласно Госстату считаются сотрудники сферы «Информация и телекоммуникации» — 25 265 гривен, «Финансовая и страховая деятельность» — 21 965 гривен, а самую низкую зарплату получают в сфере «Временное размещение и организация питания» — 8 875 гривен.

По данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну, что в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года больше на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за прошлый год на 7,4%.