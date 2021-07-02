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Как в ОККО избавились от проблемного актива перед получением очередного транша ЕБРР

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Как в ОККО избавились от проблемного актива перед получением очередного транша ЕБРР

Спор Государственной фискальной службы с некогда одним из крупнейших нефтетрейдеров страны «Энерготрейд-ресурс» (ранее — ЧП «ОККО-Нефтепродукт»), на кону в котором свыше 640 млн грн налоговых требований, поставлен на паузу, пишут «Вести» в материале «Как „ОККО“ избавляется от налоговых должников под носом ЕБРР».

18 июня 2021 года Ивано-Франковский окружной админсуд остановил производство в этом деле, назначив в нем судебную экспертизу. Материалы дела будут отправлены в Киевский НИИ судебных экспертиз, имеющий славу «неспешной организации», отмечает автор материала, напоминая хронику этого противостояния.

Спор с ГФС «ОККО-Нефтепродукт» начал еще в 2018 году из-за доначислением налоговых обязательств в 640 млн грн. Первую инстанцию истец выиграл, но осенью 2020-го нефтетрейдер проиграл в Восьмом апелляционном админсуде, подтвердивщем все претензии фискалов. И уже в октябре того же года ЧП оказалось в реестре субъектов хозяйствования, имеющих долг перед бюджетом на огромную сумму 1,7 млрд грн.

Впрочем, к тому времени компания уже была переименована в «Энерготрейд-ресурс», и сменила собственника — вместо владельца OKKO и концерна «Галнафтогаз» Виталия Антонова, проблемный должник был переоформлен на ивано-франковскую компанию «Укрсервис», отмечает автор материала.

А уже в декабре Верховный суд Украины отправил спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции, где он теперь и завис на неопределенное время.

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Автор материала отмечает, что вскоре после этой замены и выхода «ОККО-Нефтепродукта» из структуры OKKO GROUP, компания Антонова получила очередной транш кредита от ЕБРР на 35 млн долларов, в рамках общего кредитования на сумму 135 млн долларов.

«Очевидно, что незакрытый спор на огромную сумму с ГФС, с потенциальными санкциями в виде ареста счетов и возможным банкротством, создавали более чем неприемлемыериски для реализации этого проекта, — отмечает „Вести“. — Поэтому, вероятнее всего, проблемную компанию, не горевшую желанием платить налоги, и вывели „от греха подальше“ из структуры OKKO GROUP. И теперь исход судебного спора с ГФС, равно, как и судьба самого „Энерготрейд-ресурса“, не должна беспокоить щедрого европейского кредитора проектов Виталия Антонова».

ЕБРР, ОККО
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