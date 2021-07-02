Как в ОККО избавились от проблемного актива перед получением очередного транша ЕБРР

Спор Государственной фискальной службы с некогда одним из крупнейших нефтетрейдеров страны «Энерготрейд-ресурс» (ранее — ЧП «ОККО-Нефтепродукт»), на кону в котором свыше 640 млн грн налоговых требований, поставлен на паузу, пишут «Вести» в материале «Как „ОККО“ избавляется от налоговых должников под носом ЕБРР».
18 июня 2021 года Ивано-Франковский окружной админсуд остановил производство в этом деле, назначив в нем судебную экспертизу. Материалы дела будут отправлены в Киевский НИИ судебных экспертиз, имеющий славу «неспешной организации», отмечает автор материала, напоминая хронику этого противостояния.
Спор с ГФС «ОККО-Нефтепродукт» начал еще в 2018 году из-за доначислением налоговых обязательств в 640 млн грн. Первую инстанцию истец выиграл, но осенью 2020-го нефтетрейдер проиграл в Восьмом апелляционном админсуде, подтвердивщем все претензии фискалов. И уже в октябре того же года ЧП оказалось в реестре субъектов хозяйствования, имеющих долг перед бюджетом на огромную сумму 1,7 млрд грн.
Впрочем, к тому времени компания уже была переименована в «Энерготрейд-ресурс», и сменила собственника — вместо владельца OKKO и концерна «Галнафтогаз» Виталия Антонова, проблемный должник был переоформлен на ивано-франковскую компанию «Укрсервис», отмечает автор материала.
А уже в декабре Верховный суд Украины отправил спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции, где он теперь и завис на неопределенное время.
Автор материала отмечает, что вскоре после этой замены и выхода «ОККО-Нефтепродукта» из структуры OKKO GROUP, компания Антонова получила очередной транш кредита от ЕБРР на 35 млн долларов, в рамках общего кредитования на сумму 135 млн долларов.
«Очевидно, что незакрытый спор на огромную сумму с ГФС, с потенциальными санкциями в виде ареста счетов и возможным банкротством, создавали более чем неприемлемыериски для реализации этого проекта, — отмечает „Вести“. — Поэтому, вероятнее всего, проблемную компанию, не горевшую желанием платить налоги, и вывели „от греха подальше“ из структуры OKKO GROUP. И теперь исход судебного спора с ГФС, равно, как и судьба самого „Энерготрейд-ресурса“, не должна беспокоить щедрого европейского кредитора проектов Виталия Антонова».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016