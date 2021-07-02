В США загорелся новый электромобиль Tesla с водителем внутри

Электромобиль Tesla Model S Plaid 2021 года выпуска начал гореть, когда водитель в окрестностях американского города Филадельфия в штате Пенсильвания находился в салоне, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на пожарных и адвокатов потерпевшего.
По словам адвокатов, владелец машины заметил, что из задней части автомобиля идет дым, после чего он попытался разблокировать и открыть двери, но сделать это у него не получилось, поскольку замки, по всей видимости, вышли из строя. Машина, когда он из нее выбрался, начала движение, и вскоре ее охватило пламя.
Глава пожарной службы местного населенного пункта Лоуэр Мерион Чарльз Макгарви сообщил каналу, что пламя гасили две бригады пожарных, они работали на месте происшествия более трех часов. После этого пожарные перевезли машину на стоянку, владелец вывез электромобиль с территории комплекса. Он рассчитывает, что автомобиль изучат независимые специалисты и в скором времени попытаются установить причину пожара.
Канал отмечает, что американский автопроизводитель Tesla начал поставки электромобиля Model S Plaid, новой версии своего седана, в июне.
Название модели Plaid заимствовано из кинопародии Мела Брукса «Космические яйца», в которой этим термином обозначался наивысший режим скорости космического корабля «Космобол-1».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016