Новый iPhone получит некоторые функции флагманских Android-смартфонов

Следующее поколение смартфонов Apple получит новые функции, которые давно известны по Android-смартфонам. Об этом сообщает портал MacRumors.

Будущему iPhone 13 приписывают улучшенную беспроводную зарядку. Смартфон оснастят увеличенной зарядной катушкой и более мощными магнитами. Apple научит iPhone подзаряжать другие устройства с помощью реверсивной зарядки — подобная функция уже несколько лет применяется в Android-флагманах.

Обновленная серия смартфонов получит поддержку запись видео в портретном режиме, и даст возможность добавлять динамическое размытие к отснятым видео. Реализовать это удастся с помощью специальных алгоритмов обработки изображения.

Презентация семейства смартфонов iPhone 13 ожидается в сентябре 2021 года. В него войдут четыре модели. Ожидается, что Pro-версии получат 120-герцовый дисплей.