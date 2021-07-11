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Минздрав Франции прогнозирует резкий рост случаев COVID-19

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Минздрав Франции прогнозирует резкий рост случаев COVID-19

Распространение коронавируса может резко увеличиться во Франции, что приведет к росту числа заразившихся за сутки с нынешних 3 тыс. до более чем 20 тыс. к началу августа. Об этом министр здравоохранения страны Оливье Веран заявил в воскресенье, выступая в эфире местного радио.

«В настоящее время показатель прироста инфицированных во Франции не снижается вот уже в течение двух суток. Эпидемия вновь набирает обороты. Распространение дельта-штамма может привести к увеличению суточного числа инфицированных с недавних 3 тыс. до 6 тыс. за одну неделю, через две недели показатель будет уже на отметке в 12 тыс., а в августе достигнет 20 тыс. И даже превысит этот уровень, дойдя до 30 тыс. в наихудшем случае — если мы не примем должных мер», — сказал Веран.

«Мы имеем дело с новым, более заразным врагом. Нынешняя ситуация уже напоминает новую эпидемическую волну, есть общие тенденции с ситуацией лета прошлого года. Если бы мы не располагали вакцинами, то нам пришлось бы столкнуться с волной эпидемии более мощной, чем первая», — отметил министр.

Веран сообщил, что схожесть ситуаций 2020 и 2021 годов заключается в том, что усиление распространения вируса начинается летом и происходит стремительными темпами при первоначально весьма низком уровне. «Вторым общим признаком является то, что вирус начинает распространяться из группы молодых людей в возрасте 20-40 лет, где выявляется все больше случаев заражения», — сказал Веран.

Еще одна особенность, по его словам, заключается в том, что поначалу не наблюдается резкого увеличения нагрузки на медицинские учреждения. «Но в дальнейшем может произойти именно то, что мы уже наблюдали прошлым летом. То есть увеличение числа заболевших молодых людей приведет к тому, что во Франции вирус перекинется с них на старшие возрастные группы. И это уже приведет к резкому увеличению количества госпитализаций, к росту числа тяжелых случаев заболевания», — сказал министр здравоохранения.

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Министр отметил при этом, что сценарий, по которому развивается эпидемия во Франции, во многим схож с тем, что уже происходит или происходило в Великобритании, но «с разницей в четыре недели». Веран при этом напомнил, что в Великобритании в настоящее время больницы переполнены и в них уже начинают отменять хирургические операции по другим болезням, так как готовятся к тому, что в реанимациях не будет хватать мест из-за все большего числа тяжело больных COVID-19.

Франция, коронавирус
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