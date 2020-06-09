Во Франции не будут снова вводить общую изоляцию даже при второй волне Covid-19

При разных сценариях дальнейшего развития эпидемии коронавируса во Франции научный совет по борьбе с Covid-19 не предусматривает повторного режима изоляции, сообщил председатель совета Жан-Франсуа Дельфрэсси изданию Le Parisien в пятницу.

«Что бы ни произошло, нельзя будет повторить повсеместную изоляцию во Франции», — заявил ученый.

«Первый раз она была необходимой, у нас не было выбора, но цена, которую приходится платить, слишком высока», — объяснил Дельфрэсси.

Вместе с тем он указал на то, что «вирус по-прежнему циркулирует в стране», и новый всплеск эпидемии осенью возможен. Поэтому, по его мнению, власти должны подготовить «большой превентивный план».

Научный совет по борьбе с Covid-19 предусматривает четыре сценария дальнейшего развития санитарного кризиса, но повторный режим изоляции всего населения не предлагается ни в одном из них. Он отвергается даже в случае повторной волны эпидемии.

Ранее финансовая группа Cofidis опубликовала анализ покупательской способности населения, согласно которому примерно четверо французов из десяти (41%) заявляют, что понесли потери в результате экономического кризиса, спровоцированного пандемией Covid-19.

Это, в первую очередь, затронуло наиболее уязвимые категории активного населения — мелких коммерсантов и предпринимателей, рабочих.

Явное большинство французов полагает, что их покупательская способность не улучшится в ближайшие месяцы. Таковых, по данным Cofidis, почти 80%.

По мнению 62% опрошенных, их финансовое положение будет ухудшаться. Обеспокоены своим профессиональным будущим 48%.