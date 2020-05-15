Во Франции за сутки от коронавируса умерли 126 человек

Во Франции инфицированными коронавирусом остаются более 140 тыс. лиц. За сутки от COVID-19 умерли 126 человек.

Об этом информирует Национальное агентство общественного здоровья.

По состоянию на 14 мая во Франции подтверждены 141356 случаев инфицирования коронавирусом; 27425 человек умерли; 2299 пациентов остаются в реанимации; 59605 человек выписаны из больниц после выздоровления.

Также сообщается, что за предыдущие сутки было зафиксировано 126 летальных случаев от COVID-19; выявлено 622 новых инфицированных коронавирусом; госпитализированы 542 пациента; 970 человек выздоровели; 69 человек покинули отделения интенсивной терапии.

Эти показатели свидетельствуют о замедлении темпов пандемии во Франции.