Путин рассказал про западное «гендерное мракобесие»

Российское общество морально защищено от западного гендерного «мракобесия». Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
«Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина — это женщина, а мужчина — мужчина. Мама — это мама, отец — это отец. И надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями Российской Федерации», — сказал он.
Глава РФ заявил, что особенность и сила российского общества заключается в том, что государство складывалось как многоконфессиональное и многонациональное.
«И мы научились с уважением относиться друг к другу. А что это значит? Это значит и с уважением относиться к основам нашей традиционной духовной культуры. У всех народов РФ — хочу подчеркнуть: у всех — есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия, о котором вы сейчас сказали», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о новой системе ценностей западного общества, пересматривающей традиционные гендерные понятия.
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