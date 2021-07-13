Половина украинских заробитчан в Польше работают по туристической визе

Около 47% трудовых мигрантов из Украины непрерывно работают в Польше максимум 3 месяца, что соответствует максимальному сроку пребывания в странах ЕС за полгода без необходимости оформления визы.
Об этом свидетельствуют данные исследования «Барометр польского рынка труда», сообщает Польское радио.
Кроме того, 30% трудовых мигрантов приезжает в Польшу на срок от 3 до 6 месяцев, 14% работают от 6 до 12 месяцев, 4% — больше года.
При этом большинство опрошенных украинцев за последние пять лет посещали Польшу больше одного раза (71%), а 65% планируют приехать работать в эту страну снова.
«Возможность легальной работы только на полгода означает, что многим компаниям не выгодно инвестировать в подготовку персонала с Востока на высшие должности», — считает глава компании по трудоустройству Personnel Service Кшиштоф Инґльот.
В то же время он указал, что количество вакансий для квалифицированных мигрантов постоянно растет. Так, в 2019 году специализированные должности занимали 4% работающих украинцев, а в 2021 году — более 12%.
При этом данные исследования «Барометр польского рынка труда» показывают, что половина респондентов, участвовавших в опросе, имеют высшее образование, но 71% из них занимают низшие должности в Польше, каждый пятый работает в сфере услуг, 5% выполняет умственный труд и менее чем 1% принадлежит к управленческому персоналу.
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