Призеры Олимпиады в Токио будут сами надевать на себя медали

Призеры Олимпийских игр в Токио будут сами надевать на себя медали. Такое нововведение было сделано из-за пандемии коронавируса, сообщает Associated Press.

Раньше награды вручали члены МОК или высокопоставленные спортивные чиновники. Теперь медали будут подносить спортсменам на подносе, после чего они сами будут брать награду и надевать себе на шею.

«Будет сделано так, чтобы человек, который положит медаль на поднос, делал это только в продезинфицированных перчатках. Чтобы спортсмен мог быть уверен, что никто не прикасался к наградам раньше», — рассказал глава МОК Томас Бах.

Он добавил, что на церемонии награждения также запрещены рукопожатия и объятия.

Этот подход будет сильно отличаться от недавнего чемпионата Европы по футболу, где президент УЕФА Александр Чеферин лично вешал медали на шеи игрокам. Чеферин также пожал руку голкиперу сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме, который принес команде победу в финале против команды Англии в серии пенальти.

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.

На прошлой неделе было объявлено о введении в Токио с 12 июля по 22 августа режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. 8 июля организаторы Олимпийских игр приняли решение отказаться от допуска местных зрителей на стадионы в столичном регионе, куда входят префектуры Токио, Канагава, Тиба и Сайтама (то есть на подавляющее большинство соревнований). За несколько месяцев до этого Игры закрыли для болельщиков из-за рубежа.