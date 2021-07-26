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На Олимпиаде в Токио уже более 150 случаев COVID-19

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На Олимпиаде в Токио уже более 150 случаев COVID-19

За последние сутки на Олимпийских играх в Токио зафиксировано 16 новых случаев заражения коронавирусом. Это следует из отчета, опубликованного на сайте Игр.

Среди заболевших только три спортсмена, их имена не называются, еще шесть заразившихся — граждане Японии. Всего с начала Олимпиады зафиксировано 153 случая, которые связанны с Играми.

На данный момент коронавирусом заразились четыре атлета. Первым спортсменом, который сдал положительный тест на коронавирус, стал участник соревнований по гребле Финн Флорейн из Нидерландов. Из-за заражения он отказался от участия в соревнованиях, которые прошли в воскресенье и находится в изоляции.

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Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, однако была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Было принято решение проводить большую часть соревнований без зрителей.

Олимпиада-2020, коронавирус
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