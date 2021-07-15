Рада провалила законопроект, который мог уменьшить промышленные выбросы

Проект закона № 4167 «О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности» в третий раз не поддержали в первом чтении депутаты Верховной Рады на внеочередном пленарном заседании в четверг.
«За» проголосовали 193 народных депутатов при необходимых 226, воздержались — 48, против — 1.
Законопроект зарегистрирован в парламенте в сентябре 2020 года. Его цель заключается во включении в украинское законодательство положения Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах.
Предлагалось, в частности, объединить природоохранные разрешения (разрешения на эксплуатацию промышленных установок) в одно — интегрированное, ввести наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ), создать реестр промышленных предприятий, которые должны получать такое разрешение и т.д.
Согласно законопроекту, такие разрешения должно было выдавать Минэкологии.
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