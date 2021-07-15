Ученые сообщили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19

Шведские ученые из больницы Дандерид в Стокгольме считают, что антитела после легкой формы COVID могут сохраняться в организме не менее года, исследование ну эту тему опубликовано в четверг на сайте больницы Danderyds sjukhus.

Весной 2020 года врачи взяли кровь у более чем двух тысяч сотрудников больницы Дандерид. Примерно у 19% были обнаружены антитела против SARS-CoV-2. Образцы крови взяли также у более чем 100 госпитализированных пациентов с COVID-19. Спустя год исследование было завершено.

«Мы наблюдаем в целом хорошую реакцию на антитела через год после легкой формы COVID-19», — говорится в исследовании.

В исследование участвовала группа людей, перенесших коронавирус весной 2020 года и не вакцинированных, среди них были сотрудники больницы и пациенты. В течение года врачи изучали иммунитет человека после естественного заражения. Результаты исследования показывают, что более 80% тех, кто переболел в легкой форме весной 2020 года, год спустя имеют измеримые уровни антител.

Исследователи также изучили способность антител противодействовать новым вариантам вируса и обнаружили, что они могут бороться с альфа- и дельта-штаммами, которые сейчас превалируют в Европе.

При этом шведские врачи настаивают, что необходимо следовать рекомендациям властей и вакцинироваться, даже если уже переболел коронавирусом. Ученые отмечают, что уровни антител у перенесших COVID-19 значительно повышаются после вакцинации, но пока не знают, как эти уровни коррелируют с продолжительностью защиты.