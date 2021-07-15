Войти
Зеленский пообещал дать ответ на статью Путина об Украине
дружба народов
Зеленский пообещал дать ответ на статью Путина об Украине
Путин назвал враньем предвыборные обещания Зеленского
позиция
Путин назвал враньем предвыборные обещания Зеленского

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

наука
RSS

Ученые сообщили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19

695
Ученые сообщили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19

Шведские ученые из больницы Дандерид в Стокгольме считают, что антитела после легкой формы COVID могут сохраняться в организме не менее года, исследование ну эту тему опубликовано в четверг на сайте больницы Danderyds sjukhus.

Весной 2020 года врачи взяли кровь у более чем двух тысяч сотрудников больницы Дандерид. Примерно у 19% были обнаружены антитела против SARS-CoV-2. Образцы крови взяли также у более чем 100 госпитализированных пациентов с COVID-19. Спустя год исследование было завершено.

«Мы наблюдаем в целом хорошую реакцию на антитела через год после легкой формы COVID-19», — говорится в исследовании.

В исследование участвовала группа людей, перенесших коронавирус весной 2020 года и не вакцинированных, среди них были сотрудники больницы и пациенты. В течение года врачи изучали иммунитет человека после естественного заражения. Результаты исследования показывают, что более 80% тех, кто переболел в легкой форме весной 2020 года, год спустя имеют измеримые уровни антител.

Читайте также: Киев установил очередной температурный рекорд

Исследователи также изучили способность антител противодействовать новым вариантам вируса и обнаружили, что они могут бороться с альфа- и дельта-штаммами, которые сейчас превалируют в Европе.

При этом шведские врачи настаивают, что необходимо следовать рекомендациям властей и вакцинироваться, даже если уже переболел коронавирусом. Ученые отмечают, что уровни антител у перенесших COVID-19 значительно повышаются после вакцинации, но пока не знают, как эти уровни коррелируют с продолжительностью защиты.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 15 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Куюн
Сергей Куюн
директор «Консалтинговой группы А-95»

Большой замес. Что происходит вокруг сети Glusco

Вижу новую волну срача вокруг Глуско, считаю нужным кое-что уточнить и кое-чем поделиться. Возможно, вместе поймем, что происходит. Устраивайтесь поудобнее, малята!
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как найти время учиться, когда времени нет

Блогер и предприниматель предлагает 4 стратегии освоения нового для занятых людей.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Система сдержек и противовесов передала «привет» Зеленскому и «слугам»

Как мы знаем, 14 июля Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого председателем Конституционного суда Украины. Если уйти от частностей, то перед нами пример, как функционирует и как должна функционировать система сдержек и противовесов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016