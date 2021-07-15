Ученые сообщили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19

Шведские ученые из больницы Дандерид в Стокгольме считают, что антитела после легкой формы COVID могут сохраняться в организме не менее года, исследование ну эту тему опубликовано в четверг на сайте больницы Danderyds sjukhus.
Весной 2020 года врачи взяли кровь у более чем двух тысяч сотрудников больницы Дандерид. Примерно у 19% были обнаружены антитела против SARS-CoV-2. Образцы крови взяли также у более чем 100 госпитализированных пациентов с COVID-19. Спустя год исследование было завершено.
«Мы наблюдаем в целом хорошую реакцию на антитела через год после легкой формы COVID-19», — говорится в исследовании.
В исследование участвовала группа людей, перенесших коронавирус весной 2020 года и не вакцинированных, среди них были сотрудники больницы и пациенты. В течение года врачи изучали иммунитет человека после естественного заражения. Результаты исследования показывают, что более 80% тех, кто переболел в легкой форме весной 2020 года, год спустя имеют измеримые уровни антител.
Исследователи также изучили способность антител противодействовать новым вариантам вируса и обнаружили, что они могут бороться с альфа- и дельта-штаммами, которые сейчас превалируют в Европе.
При этом шведские врачи настаивают, что необходимо следовать рекомендациям властей и вакцинироваться, даже если уже переболел коронавирусом. Ученые отмечают, что уровни антител у перенесших COVID-19 значительно повышаются после вакцинации, но пока не знают, как эти уровни коррелируют с продолжительностью защиты.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016