Советник Ермака предположил «разворот» Украины в сторону Китая

Принуждение Украины странами Запада к имплементации формулы Штайнмайера приведет к «развороту» Киева к Китаю, который поможет ему «справиться» с Россией. Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу UkrLife.
«Вот они (Германия и США, — Ред.) позвонят и скажут: до мая... имплементируйте формулу Штайнмйаера. Мы (власти Украины, — Ред.) говорим: Мы не будем. И что дальше? Уходим к Китаю», — пояснил он.
По его словам, если на предстоящих переговорах президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского стороны не смогут прийти к соглашениям, «разворот» Украины к Китаю, Индии или странам ближнего востока будет верным решением. «Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай», — добавил он.
Арестович уточнил, что отношения между Китаем и Россией сейчас в наихудшем состоянии за всю историю. «Русские в Китае достаточно сильно ущемлены», — подытожил он.
Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого обсудил реализацию инфраструктурных проектов в Украине и поздравил китайского коллегу со 100-летием коммунистической партии Китая. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что Китай готов продолжать укреплять сотрудничество с Украиной в области вакцин и в сфере традиционной китайской медицины, чтобы помочь Украине одержать победу над пандемией COVID-19.
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