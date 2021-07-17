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Советник Ермака предположил «разворот» Украины в сторону Китая

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Советник Ермака предположил «разворот» Украины в сторону Китая

Принуждение Украины странами Запада к имплементации формулы Штайнмайера приведет к «развороту» Киева к Китаю, который поможет ему «справиться» с Россией. Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу UkrLife.

«Вот они (Германия и США, — Ред.) позвонят и скажут: до мая... имплементируйте формулу Штайнмйаера. Мы (власти Украины, — Ред.) говорим: Мы не будем. И что дальше? Уходим к Китаю», — пояснил он.

По его словам, если на предстоящих переговорах президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского стороны не смогут прийти к соглашениям, «разворот» Украины к Китаю, Индии или странам ближнего востока будет верным решением. «Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай», — добавил он.

Арестович уточнил, что отношения между Китаем и Россией сейчас в наихудшем состоянии за всю историю. «Русские в Китае достаточно сильно ущемлены», — подытожил он.

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Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого обсудил реализацию инфраструктурных проектов в Украине и поздравил китайского коллегу со 100-летием коммунистической партии Китая. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что Китай готов продолжать укреплять сотрудничество с Украиной в области вакцин и в сфере традиционной китайской медицины, чтобы помочь Украине одержать победу над пандемией COVID-19.

Китай, Алексей Арестович
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