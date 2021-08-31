У Зеленского предложили новое название для Украины

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что стране нужно сменить название.
«Надо у них отобрать бренд „русских“ в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно — русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь — это мы...русы, русины...Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», — заявил Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, которое тот опубликовал на YouTube-канале.
По словам Арестовича, Украина — это и есть Русь, а Россия с натяжкой может претендовать на это наследие.
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