У Зеленского предложили новое название для Украины

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что стране нужно сменить название.

«Надо у них отобрать бренд „русских“ в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно — русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь — это мы...русы, русины...Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», — заявил Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, которое тот опубликовал на YouTube-канале.

По словам Арестовича, Украина — это и есть Русь, а Россия с натяжкой может претендовать на это наследие.