Асад принес присягу в качестве президента Сирии еще на семь лет

Президент Сирии Башар Асад принес присягу в Дамаске в качестве главы государства на четвертый семилетний срок. Торжественная церемония инаугурации состоялась в субботу во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн.

Как сообщает ТАСС, выступая перед присутствующими, Асад зачитал текст присяги согласно седьмому параграфу принятой в 2012 году конституции, положив при этом правую руку на священную для мусульман книгу Коран.

«Клянусь всемогущим Господом, что буду уважать конституцию страны, ее законы и республиканский строй, блюсти интересы народа и уважать его свободы. Клянусь охранять суверенитет родины, ее независимость, свободу и защищать ее территориальную целостность. Буду добиваться социальной справедливости и единства арабской нации», — сказал президент.

В своей инаугурационной речи Асад поблагодарил сирийский народ за стойкость и мужество в преодолении трудностей, связанных с непрекращающимся уже десять лет военным конфликтом на территории страны.

Напомним, 27 мая председатель Народного совета Сирии Хаммуда Сабаг объявил, что победу на выборах президента страны, которые прошли 26 мая, одержал Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей. Оппозиция Сирии назвала голосование фарсом, тогда как США и европейские страны заявили, что оно не было свободным и честным.

Срок президентских полномочий, согласно конституции 2012 года, составляет семь лет.