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Асад принес присягу в качестве президента Сирии еще на семь лет

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Асад принес присягу в качестве президента Сирии еще на семь лет

Президент Сирии Башар Асад принес присягу в Дамаске в качестве главы государства на четвертый семилетний срок. Торжественная церемония инаугурации состоялась в субботу во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн.

Как сообщает ТАСС, выступая перед присутствующими, Асад зачитал текст присяги согласно седьмому параграфу принятой в 2012 году конституции, положив при этом правую руку на священную для мусульман книгу Коран.

«Клянусь всемогущим Господом, что буду уважать конституцию страны, ее законы и республиканский строй, блюсти интересы народа и уважать его свободы. Клянусь охранять суверенитет родины, ее независимость, свободу и защищать ее территориальную целостность. Буду добиваться социальной справедливости и единства арабской нации», — сказал президент.

В своей инаугурационной речи Асад поблагодарил сирийский народ за стойкость и мужество в преодолении трудностей, связанных с непрекращающимся уже десять лет военным конфликтом на территории страны.

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Напомним, 27 мая председатель Народного совета Сирии Хаммуда Сабаг объявил, что победу на выборах президента страны, которые прошли 26 мая, одержал Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей. Оппозиция Сирии назвала голосование фарсом, тогда как США и европейские страны заявили, что оно не было свободным и честным.

Срок президентских полномочий, согласно конституции 2012 года, составляет семь лет.

Сирия, Башар Асад
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