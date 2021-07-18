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В Дрогобыче обрушился второй подъезд отселенного дома, где два года назад погибли 8 человек

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В Дрогобыче обрушился второй подъезд отселенного дома, где два года назад погибли 8 человек

Обвал второго подъезда аварийного четырехэтажного дома на улице Грушевского в г.Дрогобыч Львовской области произошел в воскресенье около 12:50, сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

«Жители дома были отселены после первого обвала еще два года назад. По предварительной информации, пострадавших нет, информация уточняется», — написал Козицкий на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, в ночь на 28 августа 2019 года в Дрогобыче произошел обвал подъезда многоэтажного жилого дома № 101/1 по ул.Грушевского, в результате которого погибли 8 человек, а еще 8 травмировались. В результате обвала были полностью разрушены семь квартир и парикмахерская на первом этаже, что нанесло жителям ущерб на сумму почти 30 млн грн.

Первоначально в ГСЧС называли вероятной причиной обвала взрыв природного газа, но в компании «Львовгаз» категорически отвергли такие допущения. Досудебным расследованием установлено, что к инциденту причастен главный инженер и начальник участка по обслуживанию и ремонту жилищного фонда коммунального предприятия Дрогобычского горсовета, которые не надлежащим образом проводили периодические обследования дома, плановые общие и профилактические осмотры и не обнаружили непригодности дома для дальнейшей эксплуатации.

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Из-за угрозы дальнейшего разрушения все жители были отселены, а здание выведено из эксплуатации. Без жилья остались жители 59 квартир (91 человек). Кабинет министров Украины выделил 40,7 млн грн на жилье для отселения граждан из аварийного здания.

Львовская область, Дрогобыч
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