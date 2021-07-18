Украинской сборной прогнозируют до 6 золотых медалей на Олимпиаде в Токио

23 июля в Японии стартует летняя Олимпиада, на которой в борьбу вступят 157 украинских атлетов.

По мнению букмекеров, шансы выиграть медальный зачет у Украины будут минимальными. Коэффициент на этот сценарий является скорее формальным — 300,0, сообщает ZN.ua.

Безоговорочным фаворитом на победу в медальной гонке является США — коэффициент 1,05. Далее идут Китай (6,50), Япония (23,50), Великобритания (25,50) и Россия (25,50).

При этом букмекеры также дают коэффициенты на золотые медали для украинской команды — коэффициент на завоевание 4 или больше золотых наград составляет 2,75, а на 3 или меньше — 1,40.

Кроме того, американское аналитическое издание Gracenote считает, что Украина завоюет в Токио 21 медаль, из которых 6 будут золотых, 7 — серебряных и еще 8 — бронзовых. Согласно аналитическому отчету, этот результат принесет украинским атлетам 15-е место в медальном зачете.

Украинские спортсмены будут бороться за медали в 25 видах спорта в 30 дисциплинах. 157 спортсменов — это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости.