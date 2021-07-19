Tesla решила продавать подписку на функцию «полного автопилота»

Tesla начала предлагать своим клиентам функцию «полного автопилота» (Full Self-Driving) по подписке. Об этом телеканалу CNBC сообщил один из владельцев электромобиля Tesla.
Подписка предлагается в качестве альтернативы единовременной покупке, которая обойдется клиенту в $10 тыс. В месяц клиенту предлагается платить по $199 (без вычета налогов). Но это только в том случае, если его электромобиль оснащен компьютером HW3.0. В противном случае его придется докупить за $1500. А вот клиентам, уже приобретавшим функцию «продвинутого автопилота», за его «полную» версию придется доплачивать по $99 в месяц.
В сообщении Tesla, полученном клиентами, отмечается, что, несмотря на свое название, «полный автопилот» не делает электромобиль автономным средством передвижения, а при его использовании за рулем все равно должен находиться водитель, готовый в любой момент вмешаться в управление.
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