Украинцы не в восторге от качества образования в стране

Оценка гражданами среднего образования в Украине продолжает колебаться между средним и низким качеством. Однако, по сравнению с июлем 2020 года количество негативных оценок выросло на 9%, в том числе за счет увеличения людей, которые дали очень низкую оценку украинскому образованию.
Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» и КМИС.
По данным опроса, в 2021 году уже 45% украинцев оценили качество среднего образования как низкое, еще 44% назвали его посредственным.
Опрос проведен фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии в период с 1 по 7 июня 2021 года среди 2003 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (САТІ). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
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