Жителям Донбасса разрешили голосовать онлайн на выборах в российскую Госдуму

Проживающие в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) граждане России смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы, которые состоятся в сентябре, в онлайн-формате. Об этом говорится в постановлении Центризбиркома России.

«На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183», — указано в документе.

Желающие проголосовать должны быть зарегистрированы на портале госуслуг и их учетная запись должна быть подтверждена.

Напомним, что по официальным российским данным российские паспорта по упрощенной схеме получили около 600 тысяч жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.