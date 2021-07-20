Более 10 млн украинцев получают теневые доходы, - вице-премьер

Более 10 млн украинцев получают теневые доходы, а соотношение официально трудоустроенных граждан к неработающим достигает 1:2, сообщил первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко.
«Государство должно начать социальный диалог... Нужно честно смотреть на проблему. Не может один человек работать за двоих», — сказал он в ходе форума «Украина 30» во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.
При этом первый вице-премьер уточнил, что 40% рабочих мест — государственные: 20% в бюджетной сфере, еще 20% в госкомпаниях.
«Украина, высоко держа голову, оплачивает пенсии на временно оккупированных территориях, не получая оттуда социального взноса для покрытия этих расходов. Также Украина несет полные обязательства по безработице. И только две эти суммы вместе превышают EUR2 млрд», — отметил Любченко.
«В 2020 году при посредничестве официальных лицензиатов было трудоустроено заграницей немногим более 86 тыс. наших граждан, а по оценкам экспертов — около 3 млн», — добавил он.
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