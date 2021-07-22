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СБУ заявила о выявлении сети агентов ФСБ РФ

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СБУ заявила о выявлении сети агентов ФСБ РФ

Служба безопасности Украины совместно с контроразведкой и внутренней безопасностью блокировала деятельность агентурной сети ФСБ РФ. Она действовала на территории Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году и во время выезда в Российскую Федерацию был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

На выполнение задач российской спецслужбы, резидент создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек широкий круг должностных лиц.

Среди них:

  • сотрудник СБУ в Херсонской области;
  • работник местной прокуратуры;
  • сотрудник полиции;
  • чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
  • бывший чиновник облгосадминистрации.

СБУ известен также московский куратор сети. Это кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, специализирующийся на вопросе Украины. В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным "Мангуст".

Оперативники и следователи СБУ задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации через заранее отработанные ФСБ РФ закрытые каналы электронной связи.

Российскую спецслужбу интересовала информация с ограниченным доступом, которая касалась деятельности и личного состава регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, воинских подразделениях и органах местного самоуправления.

За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячное денежное вознаграждение.

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По результатам обысков у задержанных изъята компьютерная техника и средства связи с представителями ФСБ РФ, российская символика, а также значительные денежные средства в иностранной валюте (доллары, евро и российские рубли).

Сейчас резидент ФСБ РФ и его агент из числа сотрудников СБУ задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 "государственная измена" УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В отношении других членов сети продолжаются неотложные следственные действия, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения.

СБУ, ФСБ
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