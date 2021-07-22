Конгрессмены призывают Байдена изменить дату визита Зеленского в Вашингтон

В Конгрессе США обратились в Белый дом с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, запланированного на 30 августа.
Об этом сообщает Голос Америки.
«Мне не нравится такое время вообще. Мы направили письма президенту (Байдену — ред.), призывая, чтобы эту дату изменили — для того, чтобы члены Конгресса были здесь в Вашингтоне в одно время. Я надеюсь, что президент это рассмотрит. Я знаю, что он очень занят — это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно — и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом», — рассказала конгрессвумен Марси Каптур, сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе.
Накануне выбранную дату визита Зеленского раскритиковал также сенатор Тед Круз.
«Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным относительного Северного потока-2. Наверное, просто совпадение», — написал в соцсетях сенатор.
Отмечается, что Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.
Напомним, президент США Джо Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом во время последнего телефонного разговора в начале июня. До этого времени стороны согласовывали даты визита главы украинского государства в Вашингтон.
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