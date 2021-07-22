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Россия пожаловалась в ЕСПЧ на сайт «Миротворец»

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Россия пожаловалась в ЕСПЧ на сайт «Миротворец»

Генеральная прокуратура России в поданной межгосударственной жалобе РФ к Украине в ЕСПЧ потребовала признать сайт «Миротворец» нарушающим права граждан по целому ряду статей Европейской конвенции по правам человека. Об этом сообщили в российском надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре России заявили, что экстремистский сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года якобы при поддержке властей Украины «для большего эффекта при проведении „зачисток“ от оппозиционных политических деятелей и журналистов». К 14 марта 2021 года в базе данных сайта размещены сведения о более чем 240 тыс. лиц и 3,5 млн фотографий, собранных незаконными способами (хакингом, фишингом) и средствами разведки, размещенных без согласия лиц, личные сведения которых распространены.

В Генпрокуратуре отметили, что в базу сайта «Миротворец» вносились не только сведения о российских и украинских гражданах. В мае 2016 года там были опубликованы персональные данные журналистов, среди которых оказались репортеры AFP, Al Jazeera, Le Monde, BBC, Reuters, Forbes. Несмотря громкий скандал, сайт продолжил работу.

«Власти Российской Федерации подчеркивают неприемлемость публикации с одобрения и при попустительстве официальных властей Украины списков „врагов Украины“ с размещением их фотографий, в которые, помимо российских граждан, включены также, например, члены Европейского парламента, председатель Комитета министров Совета Европы — министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и другие высокопоставленные представители международных организаций», — отметили в российской прокуратуре.

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Там считают, что системная практика нарушения прав граждан и должностных лиц в связи с раскрытием без их согласия персональных данных на информационном ресурсе «Миротворец» представляет собой грубое нарушение властями Украины статей 2, 3, 8, 10, 18 Европейской конвенции по правам человека.

Россия, ЕСПЧ, Миротворец
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