Испания хочет стать «европейским Голливудом»

Правительство Испании рассчитывает превратить страну в «европейский Голливуд». Об этом заявил в четверг премьер-министр королевства Педро Санчес во время визита в Лос-Анджелес.

Глава Кабмина встретился в США с представителями компаний Netflix, HBO, WarnerMedia, Disney и другими. В частности, Санчес изложил основные элементы плана, в соответствии с которым власти королевства планируют выделить €1,6 млрд на продвижение испанского аудиовизуального сектора, передает агентство EFE.

Эта инициатива включает в себя налоговые льготы для производителей, которые предпочтут разместиться в стране, а также выдачу специальных виз для упрощения процедуры прибытия профессионалов отрасли. «Мы стремимся превратиться, если вы позволите сравнение, в европейский Голливуд», — отметил премьер.

«Информационно-развлекательные платформы стали окном, из которого миллионы людей смотрят в новую реальность, — добавил Санчес. — Они произвели революцию в сфере развлечений».