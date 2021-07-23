Испания хочет стать «европейским Голливудом»

Правительство Испании рассчитывает превратить страну в «европейский Голливуд». Об этом заявил в четверг премьер-министр королевства Педро Санчес во время визита в Лос-Анджелес.
Глава Кабмина встретился в США с представителями компаний Netflix, HBO, WarnerMedia, Disney и другими. В частности, Санчес изложил основные элементы плана, в соответствии с которым власти королевства планируют выделить €1,6 млрд на продвижение испанского аудиовизуального сектора, передает агентство EFE.
Эта инициатива включает в себя налоговые льготы для производителей, которые предпочтут разместиться в стране, а также выдачу специальных виз для упрощения процедуры прибытия профессионалов отрасли. «Мы стремимся превратиться, если вы позволите сравнение, в европейский Голливуд», — отметил премьер.
«Информационно-развлекательные платформы стали окном, из которого миллионы людей смотрят в новую реальность, — добавил Санчес. — Они произвели революцию в сфере развлечений».
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