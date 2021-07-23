Войти
Байден признал, что не смог остановить строительство «Северного потока 2»
резонанс
Байден признал, что не смог остановить строительство «Северного потока 2»
До конца лета в Украину должны поставить 13 млн доз вакцин
официально
До конца лета в Украину должны поставить 13 млн доз вакцин

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

криминал
RSS

В Украине изъяли партию героина на более 1 млрд гривен

498
В Украине изъяли партию героина на более 1 млрд гривен

В ходе проведения спецоперации в пятницу, 23 июля, правоохранители задержали двух граждан Турции, которые курировали канал поставок героина в Украину, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Они — члены транснациональной преступной группировки, занимающейся контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украину. Группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны Европейского Союза. Для отвлечения внимания и проверки бдительности правоохранительных органов и таможенников, организаторы осуществляли даже „проверочные“ рейсы без нелегального товара, чтобы этим же путем направлять уже наркотики», — написала Венедиктова в соцсети Facebook.

Правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузового автомобиля на склад в Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича обнаружено наркотическое средство. В ходе обыска там были изъяты 1159 брикетов с героином.

Кроме того, у организаторов канала контрабанды, которые были задержаны неподалеку от склада, в двух чемоданах были выявлены и изъяты ещё 5 брикетов с 1550 граммами героина.

Общий вес изъятой партии превысил 368 килограмм, а стоимость на черном рынке — более 1 млрд грн.

Читайте также: Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

В спецоперации были задействованы украинские и иностранные правоохранители и службы, в частности прокуратура АР Крым и г. Севастополь, Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции, ГУ НАцполиции в АР Крым и г. Севастополь, Таможенная служба Украины, Управление по борьбе с контрабандой комитета государственных доходов Армении, отдел по борьбе с наркотранзитом в департаменте центральной криминальной полиции МВД Грузии и Администрация по борьбе с наркотиками США (DEA).

героин, наркотики, Ирина Венедиктова
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 23 июля 2021
Четверг, 22 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Спикер Разумков не имел права подписывать три закона о «судебной реформе», потому что 20 июля не было легитимного заседания Верховной Рады

20 июля по инициативе президента Владимира Зеленского состоялось внеочередное заседание Верховной Рады. Ранее депутаты приняли 4 закона о так называемой «судебной реформе», но оппозиция заблокировала их, подав проекты постановлений об отмене. Поэтому на повестке дня внеочередного заседания были 10 проектов постановлений об отмене принятия в целом 4 законов. При этом на заседание собралось всего 99 депутатов – это легко можно проверить на официальном сайте www.rada.gov.ua.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Блицкриг, «котел», нокаут, или О творческом стиле Банковой

Громкие политические судебные процессы – это маркер и политической борьбы, и отношений между ветвями власти. Я сразу говорил, что воевать против Медведчука в суде – это проигрышный сценарий для Банковой и Зеленского. А все остальные убедились в этом в мае, когда Медведчук с адвокатами устроили «зеленым» в суде настоящее «избиение младенцев».
Даниил Богатырев
Даниил Богатырев
политолог

Офис президента «на тропе войны» против судебной власти

ОП ведет войну против Конституционного суда - а теперь еще и Верховного суда. После того, как Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения главы КС, ГБР возбудило дело против судей. «Пробуксовка» с делом Медведчука наглядно демонстрирует, почему ОП взял курс на уничтожение независимости и подчинение судебной власти.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016