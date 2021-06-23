Вертолет Ingenuity совершил рекордный полет над Марсом

Мини-вертолет Ingenuity Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса совершил восьмой полет над Красной планетой, который стал самым длинным из всех предыдущих.

Об этом сообщает Space.com.

Отмечается, что во время полета 21 июня вертолет оставался в воздухе 77,4 секунды, пролетев 160 метров. После этого он сел примерно в 134 метрах от марсохода Perseverance.

Несмотря на то, что Ingenuity изначально был разработан для полета только пять раз, его успехи побудили NASA расширить миссию и экспериментировать с более амбициозными полетами. Тогда как первые полеты вертолета начинались и заканчивались в том же месте, которое назвали «Полем братьев Райт», мини-вертолет сейчас перелетает с одной новой площадки на другую.

На данный момент неизвестно, когда состоится девятый полет.

Седьмой полет состоялся в воскресенье, 6 июня.

Марсоход Perseverance Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса прибыл на Марс 18 февраля после почти 7 месяцев полета.

19 апреля NASA впервые в истории запустило летательный аппарат на Марсе — сверхлегкий мини-вертолет Ingenuity. Вертолет стоимостью 85 млн долл. стал первым летательным аппаратом, запущенным на другой планете.