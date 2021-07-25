Байден и Харрис не приедут на встречу «Крымской платформы»

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не будут участвовать во встрече «Крымской платформы», страну будет представлять секретарь американской администрации. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью «Радио Свобода».

«От нас будет член кабинета, то есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета», — сказал Кент, отвечая на вопрос, кто будет представлять США на встрече «Крымской платформы» в Киеве.

В состав администрации президента США входят 15 должностных лиц, имеющих статус министра (секретаря). Поверенный в делах США в Украине не уточнил, кто именно из них прибудет для участия в заседании платформы.

Создание «Крымской платформы» инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне с целью возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Работа площадки должна начаться с инаугурационного саммита 23 августа. Планируется, что она будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, руководителей МИД, парламентариев, в формате экспертной сети.