Украина попала в пятерку стран по объемам помощи от США

Украина ежегодно получает от Соединенных Штатов порядка 750 млн долларов и входит в пятерку стран по объемам оказываемой Вашингтоном поддержки. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

«Ежегодно наш Конгресс выделяет средства на поддержку Украины в различных отраслях — до $750 млн в год. Видимо, есть четыре, максимум пять других стран, которые получают такую поддержку от нас ежегодно», — сказал он в опубликованном в воскресенье интервью «Радио Свобода». Дипломат также выразил убеждение, что объемы помощи нашей стране не зависят от того, представители какой партии занимают руководящие посты в США. «И демократы, и республиканцы вместе поддерживают Украину. И я думаю, что это не зависит от администрации, чиновников, работающих с Украиной», — добавил он.

В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах было выделено по $350 млн, в 2019-м — $250 млн, в 2020-м — $300 млн. В марте американское министерство обороны объявило о предоставлении очередного пакета в размере $125 млн.

Пресс-секретарь Пентагона ранее сообщил, что с 2014 года США перечислили на усиление безопасности Украины $2,5 млрд, а также продолжат предоставлять летальную помощь для укрепления обороноспособности.